Ни один представитель оппозиции не был избран в ходе парламентских выборов в Белоруссии

Такие итоги прошедшего накануне голосования привел республиканский Центризбирком.

Голосование за кандидатов в нижнюю палату белорусского парламента шло только по одномандатным округам. Среди избранных депутатов – представители, в частности, Белорусской патриотической партии, Республиканской партии труда и справедливости, а также Либерально-демократической партии. В соседней республике их не относят к оппозиционным, как и общественное объединение «Белая Русь», чьи кандидаты также победили на выборах. В Центризбиркоме отметили, что в белорусский парламент попали, в частности, ряд дипломатов, бывших и действующих чиновников, а также Мисс Беларуси Мария Василевич. В то же время значительная часть оппозиционных кандидатов по разным причинам не была допущена к выборам. Среди них – два депутата предыдущего созыва. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, впрочем, накануне сказал, что ему безразлично, сколько, по его словам, «оголтелых оппозиционеров» попадут в парламент. Они, по мнению лидера страны, не определяют ее политику.

Явка на прошедших в Белоруссии парламентских выборах превысила 77%, при этом по итогам досрочного голосования, которое шло всю неделю, она достигла 35%.