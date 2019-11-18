Суд подмосковного города Домодедово официально признал погибшим российского наёмника Григория Цуркану. Он пропал без вести в Сирии в 2017 году. Как пишет «Коммерсантъ», на оформлении свидетельства о смерти настояли родственники. Без этого они не могли разменять квартиру и получить пенсию. При этом близкие намерены продолжать поиски, считая, что Цуркану жив.