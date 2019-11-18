Суд подмосковного города Домодедово официально признал погибшим российского наёмника Григория Цуркану. Он пропал без вести в Сирии в 2017 году. Как пишет «Коммерсантъ», на оформлении свидетельства о смерти настояли родственники. Без этого они не могли разменять квартиру и получить пенсию. При этом близкие намерены продолжать поиски, считая, что Цуркану жив.
2019-11-18T10:00:00+03:00
2019-11-18T10:03:03+03:00
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10:00, 18 ноября 2019
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