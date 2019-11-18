Яндекс создаёт специальный Фонд общественных интересов, которому компания передаст часть управленческих функций

Он сможет давать указания совету директоров и даже менять генерального директора. Совет директоров одобрил изменения в структуре корпоративного управления. Собрание акционеров рассмотрит этот вопрос 20 декабря, сообщает Интерфакс со ссылкой на компанию.

По данным «Ведомостей» сооснователь Яндекса Аркадий Волож считает, что это решение – оптимальное для всех сторон: «управление компанией остаётся в её руках, сохраняется уверенность международных инвесторов в перспективах Яндекса, и интересы государства будут защищены».

Изменения связаны с предложенными поправками об ограничении иностранного участия в значимых IT компаниях. Их долю предлагается ограничить двадцатью процентами.