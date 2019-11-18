Владимир Путин одобрил строительство моста через Лену в районе Якутска

Сооружение собирались построить еще с 80-х годов, но до сих пор местные жители вынуждены ездить по льду или пользоваться паромной переправой.

Глава Якутии направил президенту письмо с просьбой выделить средства для строительства моста через Лену. Владимир Путин одобрил проект, отметив, что «ситуация созрела до реализации». Согласно существующей концепции, строительство обойдется примерно в 83 миллиарда рублей, большая часть этой суммы будет выделена из федерального бюджета. Длина моста составит больше трех километров. Проезд для легковых машин будет бесплатным, а с остальных будут брать от 1 до 4 тысяч рублей.

Сооружение собираются строить уже больше 30 лет, но до сих пор к реализации проекта так и не приступили, несмотря на требования жителей региона. Пока же в теплое время года транспорту приходится пересекать Лену на пароме, который приходится ждать два часа. Зимой автомобили ездят по льду. В данный момент из-за тонкого льда переправу еще не открыли, но сотни водителей все равно пересекают Лену, рискуя жизнью и игнорируя попытки сотрудников ГИБДД остановить движение.

Согласно проекту, строительство моста будет завершено в 2025 году.