Сегодня утром в Москве сильный туман и плохая видимость. Центр организации дорожного движения просит водителей быть внимательными на дороге, соблюдать дистанцию и скоростной режим.
2019-11-18T09:30:00+03:00
2019-11-18T09:33:35+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:30, 18 ноября 2019
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