Чемпион абсолютного бойцовского Чемпионата в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов не собирается завершать карьеру в ближайшие 2 года. Об этом ТАСС рассказал отец и тренер спортсмена. Следующий бой Нурмагомедов проведёт в марте – апреле. Наиболее вероятным соперником будет американец Тони Фергюсон.

У 31-летнего Нурмагомедова 28 побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах.