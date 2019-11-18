Не менее девяти человек были ранены в результате стрельбы в американском штате Калифорния. По данным телекомпании NBC, злоумышленники проникли в частный дом и открыли стрельбу по людям, которые смотрели футбол на заднем дворе. Полиция проводит расследование.
2019-11-18T09:30:00+03:00
2019-11-18T09:33:01+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:30, 18 ноября 2019
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