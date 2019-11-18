В законопроекте о домашнем насилии появилось понятие «преследование». Поправки будут учтены в финальной версии документа, сообщила РБК один из авторов депутат Оксана Пушкина.

Закон о домашнем насилии разрабатывается в России несколько лет. Его планируется внести в Госдуму до конца этого года.