Президент Путин поддержал проект строительства автомобильного моста через реку Лену в районе Якутска

Путин наложил резолюцию: «Ситуация созрела до реализации» на письмо главы Якутии Айсена Николаева, пишет «Коммерсантъ». Предполагается построить 3 километра моста и 11 километров подходов. Общая стоимость проекта почти 83 миллиарда рублей.

Как ожидается, 54 миллиарда будут выделены из федерального и регионального бюджетов, остальные средства вложат частные инвесторы.