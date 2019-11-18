Индия внесла авансовый платёж за поставку С-400

Контракт будет выполнен в 2025 году, сообщил глава Ростеха Сергей Чемезов на авиасалоне в Дубае. По данным индийского издания «Хиндустан Таймс», первый взнос в 850 миллионов долларов был сделан с помощью специального платёжного механизма, чтобы избежать американских санкций.