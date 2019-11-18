Индия внесла авансовый платёж за поставку С-400

Контракт будет выполнен в 2025 году, сообщил глава Ростеха Сергей Чемезов на авиасалоне в Дубае. По данным индийского издания «Хиндустан Таймс», первый взнос в 850 миллионов долларов был сделан с помощью специального платёжного механизма, чтобы избежать американских санкций.
2019-11-18T09:30:00+03:00
2019-11-18T09:31:13+03:00
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09:30, 18 ноября 2019
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