Президент Чили Себастьян Пиньера признал факты насилия со стороны полиции против демонстрантов. Об этом он сказал в телевизионном обращении к гражданам:

-К сожалению, несмотря на твердую приверженность и все меры предосторожности, которые мы принимаем, не только правительство, но и наши Вооруженные силы и силы правопорядка, в некоторых случаях не соблюдались требования, отмечалось неправомерное применение силы, совершались злоупотребления или преступления, не соблюдались права каждого.

Я хочу выразить свою поддержку и соболезнования тем людям, кто стал жертвой этого насилия, тем, кто пострадал, и особенно родным тех, кто погиб. Я хочу от всей души сказать вам, что наши молитвы и наши мысли с вами.

В ходе акций протеста погибли 22 человека, более 2000 получили ранения. Чилийцы выступают против сильного экономического неравенства в стране и дорогостоящих услуг в области образования и здравоохранения.