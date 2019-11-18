США осуждают власти Гонконга за применение силы против участников протеста и призывают Пекин соблюдать права и свободы

Сегодня часть протестующих забаррикадировалась в кампусе политехнического университета Гонконга и, как утверждают в полиции, устроила поджоги на территории кампуса.

Полиция предупредила, что в случае угрозы готова применить боевое оружие, пока используются слезоточивый газ и водомёты.

Тем временем, президент Политехнического университета Тэнг Чжан Сян призвал протестующих к переговорам.

Тем временем, Верховный суд Гонконга признал не конституционным запрет на ношение масок во время демонстраций и публичных мероприятий.