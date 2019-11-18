Cуд сегодня, как ожидается, продолжит рассмотрение жалобы журналиста Ивана Голунова на бездействие следователей

Басманный суд Москвы сегодня, как ожидается, продолжит рассмотрение жалобы журналиста Ивана Голунова на бездействие следователей. Ранее выяснилось, что материалы дела в отношении корреспондента «Медузы» были засекречены.

Следствие отказалось предоставить суду материалы уголовного дела, на основании которого летом задержали Ивана Голунова. Представитель СК на заседании пояснил, что материалы находятся под грифом «секретно», поскольку в них содержатся сведения, составляющие государственную тайну. На заседании адвокат Голунова просил истребовать материалы проверки по факту возможного превышения должностных полномочий сотрудниками полиции в отношении журналиста. Корреспондент «Медузы» говорил, что именно они подбросили ему наркотики в ходе задержания. Тем не менее, никто из силовиков так и не был привлечен к ответственности. Из-за этого Голунов и пожаловался в суд на Следственный комитет. Когда стало известно, что материалы засекретили, журналист предложил провести «общественное расследование» своего дела. Голунова задержали в начале июня по подозрению в покушении на сбыт наркотиков, однако вскоре под давлением общественности все обвинения с него сняли.

Ранее Иван Голунов стал лауреатом премии «Профессия — журналист» за свое расследование о ритуальном бизнесе, которое, с точки зрения корреспондента, могло быть причиной для уголовного преследования.