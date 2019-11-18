Британский премьер-министр Борис Джонсон встречался с бизнесменом Александром Лебедевым после покушения на Скрипалей

По утверждению представителя предпринимателя, в этом не было ничего необычного.

«Бывший агент КГБ встретился с Джонсоном на вечеринке в Италии» — публикация с таким заголовком вышла в британской The Guardian накануне. Изданию стало известно, что после саммита НАТО, на котором в том числе обсуждалось отравление в Солсбери, политик, который тогда занимал пост главы британского МИДа, без охраны отправился в Италию. Там он посетил вечеринку сына Александра Лебедева Евгения и встретился с самим бизнесменом. Об этой поездке стало известно еще в июле, но ранее представители предпринимателя отрицали факт встречи. Сейчас они подтверждают, что Лебедев-старший действительно виделся с Джонсоном на вечеринке, при этом подчеркивая, что в этом не было ничего необычного.

Около недели назад стало известно, что имя предпринимателя фигурирует в докладе о незаконном российском участии в политике Великобритании. В документах в том числе упоминаются встречи Джонсона с Евгением Лебедевым.

По утверждению самого Джонсона, доказательства вмешательства России в британские выборы отсутствуют.