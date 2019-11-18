Американский фильм «Форд против «Феррари» стали лидером российского проката в прошедшие выходные

Он собрал 214,5 миллионов рублей, согласно данным портала «Кинобизнес.ком». Фильм основан на реальной истории противостояния двух автоконцернов при создании гоночных машин. Вторым по кассовым сборам стал американский боевик «Ангелы Чарли», собравший 70,5 миллионов. На третьем месте мультфильм «Семейка Адамс» – около 69,5 миллионов рублей.