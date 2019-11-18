Несколько демонстраций состоялись сегодня в Сеуле в знак протеста против требования США многократно повысить выплаты на содержание американских войск в Южной Корее. Как передаёт телеканал WTN, представители пятидесяти неправительственных организаций, а также профсоюзы призвали правительство начать переговоры о сокращении либо полном выводе из страны американского контингента. В Южной Корее сейчас находятся 28 тысяч военнослужащих США.