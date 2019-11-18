Несколько демонстраций состоялись сегодня в Сеуле в знак протеста против требования США многократно повысить выплаты на содержание американских войск в Южной Корее. Как передаёт телеканал WTN, представители пятидесяти неправительственных организаций, а также профсоюзы призвали правительство начать переговоры о сокращении либо полном выводе из страны американского контингента. В Южной Корее сейчас находятся 28 тысяч военнослужащих США.
2019-11-18T08:45:00+03:00
2019-11-18T08:46:48+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:45, 18 ноября 2019
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