Оппозиционные кандидаты не смогли пройти в Палате представителей белорусского парламента, сообщает Центризбирком. Председатель комиссии Лидия Ермошина ещё до опубликования результатов выборов сообщила, что в парламент прошли несколько известных фигур, в частности, Мисс Беларусь 2018 Мария Василевич.
2019-11-18T08:45:00+03:00
2019-11-18T08:46:19+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:45, 18 ноября 2019
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