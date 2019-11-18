Оппозиционные кандидаты не смогли пройти в Палате представителей белорусского парламента, сообщает Центризбирком. Председатель комиссии Лидия Ермошина ещё до опубликования результатов выборов сообщила, что в парламент прошли несколько известных фигур, в частности, Мисс Беларусь 2018 Мария Василевич.