В Алтайском крае в здании администрации Бийска проходят обыски

Это связано с коррупционным делом, рассказал Интерфаксу информированный источник. В Следственном комитете и Управлении от комментариев отказались. Местные СМИ утверждают, что обыски начались непосредственно во время заседания городской администрации. При этом сотрудники правоохранительных органов пригласили для беседы четырёх чиновников и задержали бывшего мэра Бийска Николая Нонко.
2019-11-18T08:45:00+03:00
2019-11-18T08:45:54+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:45, 18 ноября 2019
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