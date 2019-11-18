В Алтайском крае в здании администрации Бийска проходят обыски

Это связано с коррупционным делом, рассказал Интерфаксу информированный источник. В Следственном комитете и Управлении от комментариев отказались. Местные СМИ утверждают, что обыски начались непосредственно во время заседания городской администрации. При этом сотрудники правоохранительных органов пригласили для беседы четырёх чиновников и задержали бывшего мэра Бийска Николая Нонко.