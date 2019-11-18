Россиянин Даниил Медведев опустился на 5 место в рейтинге Ассоциации теннисистов профессионалов

На итогов турнире АТР Медведев проиграл все три матча группового этапа. Победителем турнира стал грек Стефанос Циципас. Первой ракеткой мира остаётся испанец Рафаэль Надаль. На втором месте серб Новак Джокович, третью строчку занимает швейцарец Роджер Федерер.