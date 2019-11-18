Британское правительство и вооружённые силы скрывали преступления, совершённых солдатами в Афганистане и Ираке

Британское правительство и вооружённые силы скрывали преступления, совершённых британскими солдатами в Афганистане и Ираке. Речь идёт об убийствах мирных жителей, пытках и сексуаль6ных надругательствах над заключёнными. Это выяснилось в ходе совместного расследования ВВС и «Санди Таймс». Оно основано на показаниях одиннадцати британских детективов. В Министерстве обороны эти обвинения отвергают.