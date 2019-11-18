Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в 2018 году встречался с российским бизнесменом Александром Лебедевым

Это произошло через месяц после покушения на Скрипалей, сообщает газета «Гардиан». Факт встречи изданию подтвердил представитель бизнесмена. Как напоминает газета, Джонсон был тогда министром иностранных дел. Он ездил в Италию на вечеринку сына Лебедева Евгения. «Гардиан» называет Александра Лебедева агентом КГБ. Сам предприниматель утверждает, что не имеет к этой структуре никакого отношения. По данным другой газеты — «Таймс», фамилия Лебедева фигурирует в докладе о вмешательстве России во внутренние дела Великобритании.