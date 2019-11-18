Определение «преследование» появилось в законопроекте о домашнем насилии

Соответствующие поправки депутаты подготовили к заседанию рабочей группы по подготовке законопроекта, сообщает РБК. Под преследованием понимаются неоднократные угрожающие действия, из-за которых потенциальная жертва может испытывать страх за свою безопасность. Депутаты также предлагают запретить общественным организациям информировать силовые структуры о случаях насилия без согласия жертвы.