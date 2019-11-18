Определение «преследование» появилось в законопроекте о домашнем насилии

Соответствующие поправки депутаты подготовили к заседанию рабочей группы по подготовке законопроекта, сообщает РБК. Под преследованием понимаются неоднократные угрожающие действия, из-за которых потенциальная жертва может испытывать страх за свою безопасность. Депутаты также предлагают запретить общественным организациям информировать силовые структуры о случаях насилия без согласия жертвы.
2019-11-18T08:30:00+03:00
2019-11-18T08:31:42+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:30, 18 ноября 2019
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