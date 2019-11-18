Президент Путин одобрил строительство моста через Лену, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники. Примерная стоимость проекта около 83 миллиардов рублей. Предполагается, что 54 миллиарда выделят из федерального и регионального бюджетов.
В 2014 году строительство моста через Лену отложили из-за того, что средства направили на возведение Крымского моста.
Президент Путин одобрил строительство моста через Лену
Президент Путин одобрил строительство моста через Лену, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники. Примерная стоимость проекта около 83 миллиардов рублей. Предполагается, что 54 миллиарда выделят из федерального и регионального бюджетов.