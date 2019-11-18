Президент Путин одобрил строительство моста через Лену, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники. Примерная стоимость проекта около 83 миллиардов рублей. Предполагается, что 54 миллиарда выделят из федерального и регионального бюджетов.

В 2014 году строительство моста через Лену отложили из-за того, что средства направили на возведение Крымского моста.