Рейтинг недоверия правительству России достиг максимума

Его работу не одобряют почти половина граждан – 46 процентов, а деятельность премьер-министра – более 47 процентов. Такие данные опубликовал ВЦИОМ. Схожие тенденции фиксируют и другие социологические службы, пишет «Независимая газета». По мнению экспертов, на рейтинги власти повлияла пенсионная реформа и повышение налоговой нагрузки.
2019-11-18T08:30:00+03:00
2019-11-18T08:30:37+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:30, 18 ноября 2019
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