Рейтинг недоверия правительству России достиг максимума

Его работу не одобряют почти половина граждан – 46 процентов, а деятельность премьер-министра – более 47 процентов. Такие данные опубликовал ВЦИОМ. Схожие тенденции фиксируют и другие социологические службы, пишет «Независимая газета». По мнению экспертов, на рейтинги власти повлияла пенсионная реформа и повышение налоговой нагрузки.