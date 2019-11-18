Десятки авиарейсов отменены в Приморском крае из-за снежного циклона, рассказал РИА представитель аэропорта Владивостока. При этом сам аэропорт закрывать не стали. Из-за непогоды коммунальные службы работают в усиленном режиме. К утру произошло 14 отключения электричества, большинство аварий уже устранены, сообщили в администрации Приморского края.