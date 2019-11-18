Десятки авиарейсов отменены в Приморском крае из-за снежного циклона, рассказал РИА представитель аэропорта Владивостока. При этом сам аэропорт закрывать не стали. Из-за непогоды коммунальные службы работают в усиленном режиме. К утру произошло 14 отключения электричества, большинство аварий уже устранены, сообщили в администрации Приморского края.
2019-11-18T08:15:00+03:00
2019-11-18T08:17:09+03:00
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08:15, 18 ноября 2019
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