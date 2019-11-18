Фактический недолив топлива на российских автозаправках превышает норму в 2 – 3 раза, сообщает ТАСС со ссылкой на Минпромторг. Как отмечает ведомство, недоливают топливо две трети АЗС. Проверки проводились, в частности, в Центральном Федеральном округе. Минпромторг подчёркивает, что проблема недолива – это систематическое явление.
2019-11-18T08:15:00+03:00
2019-11-18T08:16:59+03:00
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08:15, 18 ноября 2019
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