Фактический недолив топлива на российских автозаправках превышает норму в 2 – 3 раза, сообщает ТАСС со ссылкой на Минпромторг. Как отмечает ведомство, недоливают топливо две трети АЗС. Проверки проводились, в частности, в Центральном Федеральном округе. Минпромторг подчёркивает, что проблема недолива – это систематическое явление.