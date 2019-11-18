Группа депутатов-единороссов предложила снять все запреты на рекламу российского вина, а также маркировать продукцию надписью «Сделано из российского винограда», пишет газета «Ведомости». Сейчас реклама алкогольных напитков запрещена. Однако российское вино можно рекламировать в газетах и журналах, на ресторанных и пищевых выставках, а также на телевидении и радио в ночное время.
2019-11-18T08:15:00+03:00
2019-11-18T08:16:32+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:15, 18 ноября 2019
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