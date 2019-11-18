Группа депутатов-единороссов предложила снять все запреты на рекламу российского вина, а также маркировать продукцию надписью «Сделано из российского винограда», пишет газета «Ведомости». Сейчас реклама алкогольных напитков запрещена. Однако российское вино можно рекламировать в газетах и журналах, на ресторанных и пищевых выставках, а также на телевидении и радио в ночное время.