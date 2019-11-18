Бывший управделами Сибирского отделения РАН стал фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий

Бывший управделами Сибирского отделения РАН Эдуард Скубневский стал фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий, сообщает Интерфакс со ссылкой на информированный источник. По его данным, мера пресечения подозреваемому не избрана, он на свободе, а в зданиях Сибирского отделения РАН проходят обыски. Впрочем, эта информация официально не подтверждена.