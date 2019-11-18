Уменьшилось число россиян, кто относится с симпатией к Владимиру Путину

Однако больше стало тех, кто одобряет его работу. По данным «Левада-центра», сейчас Владимиру Путину симпатизируют около четверти россиян. По сравнению с 2017 годом их число снизилось на восемь процентных пунктов. Такой же показатель был у президента в октябре 2011 года перед болотными протестами.

Впрочем, до антирекорда — 18 процентов — Путину еще далеко. Минимальное значение специалисты зафиксировали в марте 2013 года. Вместе с тем за последний год немного выросла оценка деятельности Путина как президента. Сейчас его работу одобряют 70 процентов россиян.

По словам директора «Левада-центра» Льва Гудкова, ядро сторонников президента составляют женщины, люди из провинции и россияне старшего возраста. Социолог связал снижение числа симпатизирующих Путину с разочарованием в его политике. Прежде всего, речь идет о непопулярной пенсионной реформе.

Рейтинг доверяя правительству, по данным «Независимой газеты», тем временем оказался на рекордно низкой отметке. Работу кабинета Дмитрия Медведева, по данным ВЦИОМ, не одобряют около половины граждан.