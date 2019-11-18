Члены правления Союза биатлонистов России должны утвердить состав сборной на новый сезон

Заседание обещает стать жарким. В субботу тренерский штаб национальной команды назвал биатлонистов, которые начнут подготовку к предстоящим соревнованиям. В состав сборной на Кубок Мира не вошли, отобравшиеся по итогам контрольных стартов, Тамара Воронина и Кирилл Стрельцов. Кроме того, Екатерины Глазыриной, ставшей третьей по сумме баллов в отборе, не оказалось даже среди участниц розыгрыша второго по значимости турнира — Кубка Международного союза биатлонистов.

Вице-президент СБР Алексей Нуждов заявил, что был сильно удивлен опубликованным составом, поскольку при его формировании были нарушены утверждённые нами же критерии отбора. Виновным в случившемся Нуждов считает главу организации Владимира Драчёва.

Первый этап биатлонного Кубка мира стартует 30 ноября в шведском Эстерсунде.