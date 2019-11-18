В Элисте вновь митинговали против мэра города

Осенью на этот пост был назначен один из бывших руководителей самопровозглашенной ДНР Дмитрий Трапезников. Накануне на акцию против него вышли, по официальным данным, 200, а по словам организаторов — 2000 — человек. Один из выступавших, главный редактор газеты «Современная Калмыкия» Валерий Бадмаев призвал главу республики отменить решение о назначении Трапезникова.

Митингующие также требовали вернуть прямые выборы мэра Элисты, на акции звучали и призывы к отставке самого главы Калмыкии. Это уже пятый по счету митинг против мэра города. Причем в отличие от предыдущих, акция была согласована.