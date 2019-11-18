Противники мусорного полигона в Архангельской области опасаются, что сегодня могут разогнать их лагерь в Шиесе

Поводом для штурма может стать уведомление без печатей и подписей с требованием демонтировать к сегодняшнему дню лагерь на станции Шиес. Бумагу, из которой также непонятно, что именно за организация обращается к защитникам лагеря, им 7 ноября принесли полицейские и сотрудники ЧОПа. В уведомлении активистов просят освободить землю на границе Архангельской области и Коми цитата для «разработки проекта рекультивации».

Защитники Шиеса опасаются, что именно этот в кавычках «документ» власти используют как формальное основание для силового разгона лагеря. Соратников призвали приехать туда. В видеобращении защитники отметили, что сейчас им не хватает людей.

Противостояние в Шиесе длится больше года. Почти месяц небольшая станция в Архангельской области, где собираются строить мусорный полигон, оцеплена силами Росгвардии. В ближайшем посёлке Урдома, жители которого протестуют активнее всего, несколько недель отключены интернет и электричество.

На станцию Шиес отправились депутаты Мосгордумы от КПРФ Евгений Ступин и Павел Тарасов.