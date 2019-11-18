Полицейские только накануне вечером отпустили задержанных участников турнира по единоборствам в Москве

Всего в столичные отделы были доставлены не менее 80 человек, говорят правозащитники. Турнир был организован активистами антифашистских организаций в память об убитом 10 лет назад соратнике Иване Хуторском.

Власти стараются держать левых активистов под контролем, поскольку чувствуют с их стороны потенциальную угрозу, сказал «Эху Москвы» один из участников антифашистского движения Алексей Гаскаров. Актуальность антифашизма в России в последнее время снизилась, добавил Гаскаров. Полицейское противодействие здесь, по его мнению, также сократилось.