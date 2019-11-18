Снежный циклон обрушился на Приморье

Сообщается, что в аэропорту Владивостока задержаны несколько рейсов, в том числе из Москвы. Из-за снегопада отменены несколько десятков междугородных автобусных рейсов. На дорогах региона образовался гололед, в некоторых районах наблюдается сильная метель. Как ожидается, интенсивность снегопада уменьшится завтра.