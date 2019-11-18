Снежный циклон обрушился на Приморье

Сообщается, что в аэропорту Владивостока задержаны несколько рейсов, в том числе из Москвы. Из-за снегопада отменены несколько десятков междугородных автобусных рейсов. На дорогах региона образовался гололед, в некоторых районах наблюдается сильная метель. Как ожидается, интенсивность снегопада уменьшится завтра.
2019-11-18T05:03:00+03:00
2019-11-18T05:06:09+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:03, 18 ноября 2019
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