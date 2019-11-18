Голландский гонщик команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл этап «Формулы-1» в Бразилии

Второе место занял французский гонщик «Торо Россо» Пьер Гасли, третьим пришел британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Правда, после заездов он получил штраф в пять секунд за столкновение с таиландским пилотом «Ред Булл» Александром Албоном, и опустился на седьмое место. Третьим стал испанец Карлос Сайнс из «Макларен». Россиянин Даниил Квят из «Торо Россо» финишировал 10-м. Между тем именно Хэмилтон еще на прошлом этапе досрочно обеспечил себе победу в нынешнем сезоне первенства.