Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков пожаловался в администрацию президента на камеры в виде уличных фонарей

Первый зампред комитета по госстроительству и член «Единой России» считает, что эти комплексы работают некорректно. А потому, как пишет газета «КоммерсантЪ», штрафы получают водители, которые остановились вынужденно из-за ДТП или очереди на парковку. Обращение депутата уже поддержали таксисты. В мэрии Москвы настаивают на законности применения оборудования.
2019-11-18T05:03:00+03:00
2019-11-18T05:05:12+03:00
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05:03, 18 ноября 2019
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