Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков пожаловался в администрацию президента на камеры в виде уличных фонарей

Первый зампред комитета по госстроительству и член «Единой России» считает, что эти комплексы работают некорректно. А потому, как пишет газета «КоммерсантЪ», штрафы получают водители, которые остановились вынужденно из-за ДТП или очереди на парковку. Обращение депутата уже поддержали таксисты. В мэрии Москвы настаивают на законности применения оборудования.