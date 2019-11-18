Две трети автозаправок в России недоливают топливо, говорят в министерстве промышленности

Сам недолив превышает норму в 2-3 раза, рассказали агентству ТАСС в пресс-службе ведомства. Там добавили, что речь идет о систематическом явлении. Ранее министерство предложило законопроект об оборотных штрафах за недолив топлива. Он относится в первую очередь к автозаправкам, и не касается нефтебаз, поясняли разработчики. Для нарушителей предлагаются штрафы в размере 1% от выручки АЗС за предыдущий год, но не менее 500 тыс. рублей.
2019-11-18T05:03:00+03:00
2019-11-18T05:04:47+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:03, 18 ноября 2019
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