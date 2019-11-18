Президент Чили Себастьян Пиньера признал факты насилия со стороны полиции против демонстрантов

По его словам, в ходе столкновений, которые не прекращаются в республике уже месяц, имели место неправомерное применение силы, злоупотребления и нарушение прав. Об этом он сказал в телевизионном обращении к гражданам, передает AFP. В ходе акций протеста погибли 22 человека, более 2000 получили ранения. Чилийцы выступают против сильного экономического неравенства в стране и дорогостоящих услуг в области образования и здравоохранения.