Президент Чили Себастьян Пиньера признал факты насилия со стороны полиции против демонстрантов

По его словам, в ходе столкновений, которые не прекращаются в республике уже месяц, имели место неправомерное применение силы, злоупотребления и нарушение прав. Об этом он сказал в телевизионном обращении к гражданам, передает AFP. В ходе акций протеста погибли 22 человека, более 2000 получили ранения. Чилийцы выступают против сильного экономического неравенства в стране и дорогостоящих услуг в области образования и здравоохранения.
2019-11-18T05:03:00+03:00
2019-11-18T05:04:12+03:00
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05:03, 18 ноября 2019
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