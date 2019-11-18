Наводнение в Венеции стало сильнейшим за последние полтора века

Накануне вода в городе поднялась до 150 сантиметров над уровнем моря. И таким образом она превысила в течение недели уже в четвертый раз отметку в 140 сантиметров. Это первый подобный случай с начала ведения наблюдений за изменением уровня воды в городе, передает агентство Reuters. В мэрии добавили, что в результате этого город оказался затопленным на 70 процентов. Общий ущерб от стихийного бедствия, по оценкам местных властей, уже составил около одного миллиарда евро.