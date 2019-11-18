Наводнение в Венеции стало сильнейшим за последние полтора века

Накануне вода в городе поднялась до 150 сантиметров над уровнем моря. И таким образом она превысила в течение недели уже в четвертый раз отметку в 140 сантиметров. Это первый подобный случай с начала ведения наблюдений за изменением уровня воды в городе, передает агентство Reuters. В мэрии добавили, что в результате этого город оказался затопленным на 70 процентов. Общий ущерб от стихийного бедствия, по оценкам местных властей, уже составил около одного миллиарда евро.
2019-11-18T04:05:00+03:00
2019-11-18T04:09:20+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:05, 18 ноября 2019
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