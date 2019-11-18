Британский премьер Борис Джонсон после инцидента в Солсбери встречался с бывшим «агентом КГБ», пишет газета Guardian

Именно так издание называет российского бизнесмена Александра Лебедева. Джонсон, который в тот момент был министром иностранных дел, как утверждает газета, без личной охраны отправился в Италию на вечеринку сына Лебедева Евгения. Это случилось после саммита НАТО, где обсуждалось в том числе и отравление Скрипалей. Представитель Лебедева подтвердил The Guardian факт встречи, но добавил, что в этом нет ничего особенно необычного. Сам Лебедев ранее в одном из интервью обращал внимание, что уволился из спецслужбы в самом начале 90-х, и никаких связей с этим ведомством у него нет.
2019-11-18T04:05:00+03:00
2019-11-18T04:08:50+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:05, 18 ноября 2019
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