Британский премьер Борис Джонсон после инцидента в Солсбери встречался с бывшим «агентом КГБ», пишет газета Guardian

Именно так издание называет российского бизнесмена Александра Лебедева. Джонсон, который в тот момент был министром иностранных дел, как утверждает газета, без личной охраны отправился в Италию на вечеринку сына Лебедева Евгения. Это случилось после саммита НАТО, где обсуждалось в том числе и отравление Скрипалей. Представитель Лебедева подтвердил The Guardian факт встречи, но добавил, что в этом нет ничего особенно необычного. Сам Лебедев ранее в одном из интервью обращал внимание, что уволился из спецслужбы в самом начале 90-х, и никаких связей с этим ведомством у него нет.