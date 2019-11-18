Власти США поддержали протестующих в Иране

Белый дом осудил применение силы против демонстрантов. В Исламской республике уже несколько дней не стихают выступления граждан против повышения цен на топливо. Сообщается о нескольких погибших в ходе столкновений. В иранском МИДе тем временем ответили, что считают высказывания представителей американских властей вмешательством в дела страны.