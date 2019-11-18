Власти США поддержали протестующих в Иране

Белый дом осудил применение силы против демонстрантов. В Исламской республике уже несколько дней не стихают выступления граждан против повышения цен на топливо. Сообщается о нескольких погибших в ходе столкновений. В иранском МИДе тем временем ответили, что считают высказывания представителей американских властей вмешательством в дела страны.
2019-11-18T04:05:00+03:00
2019-11-18T04:08:11+03:00
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04:05, 18 ноября 2019
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