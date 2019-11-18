В Бурятии задержан участник сентябрьских протестов в Улан-Удэ Олег Бадмаев

Как пишет сайт ОВД-Инфо, это связано с уголовным делом об оскорблении полицейского. После протестов на Бадмаева дважды нападали неизвестные. В начале сентября в Улан-Удэ прошел стихийный народный сход, после того как полицейские задержали сторонников жителя Якутии Александра Габышева, который называет себя шаманом и в тот момент шел в Москву выступить против президента Владимира Путина. В ходе протестов участники стали требовать пересмотра результатов выборов мэра бурятской столицы.