В Бурятии задержан участник сентябрьских протестов в Улан-Удэ Олег Бадмаев

Как пишет сайт ОВД-Инфо, это связано с уголовным делом об оскорблении полицейского. После протестов на Бадмаева дважды нападали неизвестные. В начале сентября в Улан-Удэ прошел стихийный народный сход, после того как полицейские задержали сторонников жителя Якутии Александра Габышева, который называет себя шаманом и в тот момент шел в Москву выступить против президента Владимира Путина. В ходе протестов участники стали требовать пересмотра результатов выборов мэра бурятской столицы.
2019-11-18T04:05:00+03:00
2019-11-18T04:07:36+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:05, 18 ноября 2019
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