В России хотят создать единую систему учета интернет-пользователей

Соответствующий законопроект разрабатывают на базе Медиакоммуникационного союза при участии Роскомнадзора. Предполагается, что это же ведомство проведет тендер по выбору такой компании, участвовать в котором готов измеритель телеаудитории Mediascope, пишет газета «КоммерсантЪ». За отказ онлайн-кинотеатров и новостных агрегаторов передавать данные единому измерителю им может грозить запрет на размещение рекламы.