В России хотят создать единую систему учета интернет-пользователей

Соответствующий законопроект разрабатывают на базе Медиакоммуникационного союза при участии Роскомнадзора. Предполагается, что это же ведомство проведет тендер по выбору такой компании, участвовать в котором готов измеритель телеаудитории Mediascope, пишет газета «КоммерсантЪ». За отказ онлайн-кинотеатров и новостных агрегаторов передавать данные единому измерителю им может грозить запрет на размещение рекламы.
2019-11-18T04:05:00+03:00
2019-11-18T04:06:43+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:05, 18 ноября 2019
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