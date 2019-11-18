В Благовещенске вновь отложили начало занятий в колледже, где произошла стрельба

С учащимися сегодня должны встретиться психологи, поясняют в администрации учебного заведения. В четверг 19-летний студент открыл огонь из ружья в одной из аудиторий. Один человек погиб, еще трое получили ранения. Нападавший покончил с собой. По предварительным данным, причиной стал конфликт между студентами.
2019-11-18T04:05:00+03:00
2019-11-18T04:06:10+03:00
https://echo.msk.ru/news/2539133-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
04:05, 18 ноября 2019
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Популярное за неделю
14 ноября: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)