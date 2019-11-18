В Благовещенске вновь отложили начало занятий в колледже, где произошла стрельба

С учащимися сегодня должны встретиться психологи, поясняют в администрации учебного заведения. В четверг 19-летний студент открыл огонь из ружья в одной из аудиторий. Один человек погиб, еще трое получили ранения. Нападавший покончил с собой. По предварительным данным, причиной стал конфликт между студентами.