Греческий теннисист Стефанос Циципас стал победителем Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов

Накануне в Лондоне он обыграл австрийца Доминика Тима. Сейчас Циципас идет в рейтинге шестым, на его счету четыре победы на турнирах ассоциации. Проигравший в финале Тим занимает пятое место. Сегодня в Мадриде стартует Кубок Дэвиса, один из самых престижных турниров мужских сборных по теннису. За главный трофей поборются 18 команд, в том числе Россия.
2019-11-18T03:03:00+03:00
2019-11-18T03:08:04+03:00
https://echo.msk.ru/news/2539131-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
03:03, 18 ноября 2019
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Популярное за неделю
14 ноября: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)