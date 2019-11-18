Греческий теннисист Стефанос Циципас стал победителем Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов

Накануне в Лондоне он обыграл австрийца Доминика Тима. Сейчас Циципас идет в рейтинге шестым, на его счету четыре победы на турнирах ассоциации. Проигравший в финале Тим занимает пятое место. Сегодня в Мадриде стартует Кубок Дэвиса, один из самых престижных турниров мужских сборных по теннису. За главный трофей поборются 18 команд, в том числе Россия.