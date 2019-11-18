Группа депутатов Госдумы от «Единой России» предложила выделить российскому вину лучшие места в магазинах

Они также выступили за отмену запретов на его рекламу и продажу с соответствующей маркировкой, пишет газета «Ведомости». Эксперты сомневаются в необходимости таких мер. Они обращают внимание, что в крупных сетях продукцию и так расставляют по странам происхождения. А, кроме того, по их словам, российские вина и так лидируют в продажах.
2019-11-18T03:03:00+03:00
2019-11-18T03:07:32+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:03, 18 ноября 2019
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