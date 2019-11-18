Правозащитники призывают власти Германии отказаться от военного сотрудничества с Китаем

По словам представителей организации Amnesty International, речь идет о программе обучения китайских военнослужащих. В интервью газете Bild am Sonntag эксперты международной структуры назвали такое сотрудничество сомнительным и необъяснимым. Они напомнили о ситуации с правами человека в Китае и роли армии в этой стране. Кроме того, правозащитники обратили внимание на происходящие в Гонконге столкновения демонстрантов с силами безопасности. В следующем году в ФРГ должны пройти обучение 11 военнослужащих из КНР.