Правозащитники призывают власти Германии отказаться от военного сотрудничества с Китаем

По словам представителей организации Amnesty International, речь идет о программе обучения китайских военнослужащих. В интервью газете Bild am Sonntag эксперты международной структуры назвали такое сотрудничество сомнительным и необъяснимым. Они напомнили о ситуации с правами человека в Китае и роли армии в этой стране. Кроме того, правозащитники обратили внимание на происходящие в Гонконге столкновения демонстрантов с силами безопасности. В следующем году в ФРГ должны пройти обучение 11 военнослужащих из КНР.
2019-11-18T03:03:00+03:00
2019-11-18T03:06:26+03:00
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03:03, 18 ноября 2019
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