Командование британской армии скрывало преступления своих солдат, утверждает газета The Sunday Times

По ее сведениям, офицеры подделывали документы, где говорилось о случаях убийств, пыток, избиений и изнасилований заключенных военнослужащими. Один из участников расследования пожаловался на давление со стороны Министерства обороны королевства. Как пишет издание, результаты такого расследования могут повлиять на инициативу премьер-министра Бориса Джонсона. Он ранее предложил законопроекты, которые бы усложнили расследование преступлений военных, совершенных больше 10 лет назад.