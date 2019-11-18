Командование британской армии скрывало преступления своих солдат, утверждает газета The Sunday Times

По ее сведениям, офицеры подделывали документы, где говорилось о случаях убийств, пыток, избиений и изнасилований заключенных военнослужащими. Один из участников расследования пожаловался на давление со стороны Министерства обороны королевства. Как пишет издание, результаты такого расследования могут повлиять на инициативу премьер-министра Бориса Джонсона. Он ранее предложил законопроекты, которые бы усложнили расследование преступлений военных, совершенных больше 10 лет назад.
2019-11-18T03:03:00+03:00
2019-11-18T03:05:59+03:00
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03:03, 18 ноября 2019
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