Полиция Гонконга ворвалась в здание Политехнического университета

Ранее там забаррикадировались более 200 протестующих, штурм продолжался всю ночь. Как передает AFP, студенты забрасывали стражей порядка бутылками с зажигательной смесью, у входа в университетское здание вспыхнул пожар. Полиция применила слезоточивый газ и водометы. По сведениям газеты South China Morning Post один из офицеров полиции ранен в ногу стрелой, которую выпустил демонстрант. Акции протеста в Гонконге не стихают уже несколько месяцев.