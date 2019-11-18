Полиция Гонконга ворвалась в здание Политехнического университета

Ранее там забаррикадировались более 200 протестующих, штурм продолжался всю ночь. Как передает AFP, студенты забрасывали стражей порядка бутылками с зажигательной смесью, у входа в университетское здание вспыхнул пожар. Полиция применила слезоточивый газ и водометы. По сведениям газеты South China Morning Post один из офицеров полиции ранен в ногу стрелой, которую выпустил демонстрант. Акции протеста в Гонконге не стихают уже несколько месяцев.
2019-11-18T03:03:00+03:00
2019-11-18T03:04:59+03:00
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03:03, 18 ноября 2019
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