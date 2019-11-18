Тверской суд Москвы приступает сегодня к процессу над еще одним фигурантом «московского дела»

Павла Новикова обвиняют в том, что во время акции протеста летом он ударил пластиковой бутылкой по голове и руке полицейского. Сам он вину отрицает, хотя следователь ранее утверждал, что арестованный с обвинением согласился. 32-летний Новиков был задержан в конце октября. При этом само расследование, согласно сообщениям СКР, заняло около суток.
2019-11-18T03:03:00+03:00
2019-11-18T03:04:30+03:00
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03:03, 18 ноября 2019
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