Тверской суд Москвы приступает сегодня к процессу над еще одним фигурантом «московского дела»

Павла Новикова обвиняют в том, что во время акции протеста летом он ударил пластиковой бутылкой по голове и руке полицейского. Сам он вину отрицает, хотя следователь ранее утверждал, что арестованный с обвинением согласился. 32-летний Новиков был задержан в конце октября. При этом само расследование, согласно сообщениям СКР, заняло около суток.